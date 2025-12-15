Parks America legte Quartalsergebnis vor

Parks America hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Parks America mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,37 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,93 USD. Im letzten Jahr hatte Parks America einen Gewinn von -1,000 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,47 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 9,91 Millionen USD im Vorjahr.

