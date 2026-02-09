|
Parks America stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Parks America präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Parks America im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
