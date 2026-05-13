Parks America veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Parks America äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -33,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Parks America im vergangenen Quartal 2,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Parks America 2,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at