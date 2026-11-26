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26.11.2026 06:31:29
Parkson gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Parkson hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 MYR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 MYR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 527,6 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 560,7 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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