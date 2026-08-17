Parkson retail Asia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Parkson retail Asia lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,3 Millionen SGD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 40,1 Millionen SGD.

Redaktion finanzen.at