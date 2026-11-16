Parkson retail Asia legte Quartalsergebnis vor

Parkson retail Asia hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Parkson retail Asia im vergangenen Quartal 40,7 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Parkson retail Asia 43,6 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at