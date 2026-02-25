|
Parkson retail Asia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Parkson retail Asia hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 SGD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,32 Prozent zurück. Hier wurden 55,3 Millionen SGD gegenüber 58,5 Millionen SGD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,030 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte Parkson retail Asia ein EPS von 0,040 SGD je Aktie vermeldet.
Parkson retail Asia hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 208,31 Millionen SGD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 214,81 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.
