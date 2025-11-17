Parkson retail Asia stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Parkson retail Asia präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 43,6 Millionen SGD – das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,7 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at