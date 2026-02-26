Parkson Retail Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Parkson Retail Group hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 107,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parkson Retail Group 112,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Parkson Retail Group ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,87 Prozent zurück. Hier wurden 427,90 Millionen USD gegenüber 449,80 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at