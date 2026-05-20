Parkson Retail Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Parkson Retail Group hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 121,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 118,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at