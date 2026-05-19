Parkson Retail Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parkson Retail Group gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Parkson Retail Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 924,3 Millionen HKD im Vergleich zu 944,8 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at