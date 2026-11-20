Parkson Retail Group hat am 19.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 754,8 Millionen HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 764,2 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at