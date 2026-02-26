|
Parkson Retail Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Parkson Retail Group hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 HKD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 834,6 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel hatte Parkson Retail Group 871,5 Millionen HKD umgesetzt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Parkson Retail Group -0,070 HKD je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,95 Prozent auf 3,34 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,51 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
