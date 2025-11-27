Parkson stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Parkson hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Parkson mit einem Umsatz von insgesamt 560,7 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 584,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at