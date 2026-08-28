Parkson zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Parkson hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 504,7 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 12,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 579,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at