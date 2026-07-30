Parkway Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Parkway Acquisition hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 19,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at