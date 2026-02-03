Parkway Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Parkway Acquisition hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,62 Prozent auf 19,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Parkway Acquisition ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,90 Prozent auf 73,53 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 60,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at