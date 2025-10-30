Parkway Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Parkway Acquisition hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 18,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at