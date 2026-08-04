Parkway Holdings LtdShs Aktie
WKN: 876503 / ISIN: SG1R90002267
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04.08.2026 02:17:58
Parkway Life Reit posts 14.6% rise in H1 DPU to S$0.0877
Net property income fell 2 per cent on the year to S$72.4 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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