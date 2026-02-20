Parkway Holdings LtdShs Aktie
WKN: 876503 / ISIN: SG1R90002267
|
20.02.2026 13:57:22
Parkway Life Reit secures 8.8 billion yen social loan from DBS, issues S$70 million green bond
The 10-year social loan is the first such facility the bank extends to the healthcare sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
