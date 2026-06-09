UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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09.06.2026 09:13:34
Parlamentarier diskutieren geringere Kapitalanforderungen für UBS-Auslandstöchter
Die geplante 100-Prozent-Kapitalunterlegung für die UBS-Auslandstöchter ist einer der wichtigsten Knackpunkte bei der geplante Reform der Grossbankenregulierung. Im Parlament wird laut einem Medienbericht über eine Abschwächung auf 70 bis 80 Prozent diskutiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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