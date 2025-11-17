Parle Software: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Parle Software hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Parle Software 0,270 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 84,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at