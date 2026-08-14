Parle Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Parle Software ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Parle Software die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2400,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 2,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at