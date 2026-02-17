Parle Software: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Parle Software ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Parle Software die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Parle Software ebenfalls 0,040 INR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at