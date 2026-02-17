|
17.02.2026 06:31:28
Parle Software: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Parle Software ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Parle Software die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Parle Software ebenfalls 0,040 INR je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!