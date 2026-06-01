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01.06.2026 06:31:29
Parmeshwari Silk Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Parmeshwari Silk Mills ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Parmeshwari Silk Mills die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 8,76 INR. Im letzten Jahr hatte Parmeshwari Silk Mills einen Gewinn von 6,16 INR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Parmeshwari Silk Mills 644,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 574,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,21 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 28,81 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Parmeshwari Silk Mills 2,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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