Parmeshwari Silk Mills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Parmeshwari Silk Mills hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,28 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 614,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at