Parnami Credits mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Parnami Credits hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at