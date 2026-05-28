Parnami Credits öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Parnami Credits gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 INR. Im Vorjahresviertel hatte Parnami Credits 1,10 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,6 Millionen INR – ein Plus von 25,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parnami Credits 40,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,85 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Parnami Credits 4,41 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 182,56 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 164,24 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at