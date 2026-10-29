Parnami Credits öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Parnami Credits veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 60,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at