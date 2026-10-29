|
29.10.2026 06:31:29
Parnami Credits öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Parnami Credits veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 60,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX im Minus -- DAX tiefer -- Wall Street unter Druck -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende geben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.