Parnami Credits zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Parnami Credits hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 INR gegenüber 1,12 INR im Vorjahresquartal.

Parnami Credits hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at