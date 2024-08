Parsan Makina Parcalari Sanayii As stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Parsan Makina Parcalari Sanayii As hat am 19.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Parsan Makina Parcalari Sanayii As vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,68 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,030 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,02 Milliarden TRY gegenüber 876,2 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at