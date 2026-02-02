|
02.02.2026 06:31:29
Parsharti Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Parsharti Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 587,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22858,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen INR in den Büchern standen.
