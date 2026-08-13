Parsharti Investment präsentierte Quartalsergebnisse

Parsharti Investment präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Parsharti Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 498,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 907,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at