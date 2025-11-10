Parshva Enterprises legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Parshva Enterprises hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 62,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at