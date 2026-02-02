Parshva Enterprises präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Parshva Enterprises stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at