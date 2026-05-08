Parshva Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Parshva Enterprises hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,250 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,180 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Parshva Enterprises im vergangenen Geschäftsjahr 247,57 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Parshva Enterprises 247,74 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at