Parshva Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Parshva Enterprises stellte am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 INR. Im Vorjahresviertel hatte Parshva Enterprises 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,8 Millionen INR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parshva Enterprises 62,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at