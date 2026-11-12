Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
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12.11.2026 19:45:02
Parsons: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Parsons (NYSE:PSN) announced that its revenue, adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, measuring core operational profitability), and operating cash flow all exceeded quarterly commitments. The defense and infrastructure contractor is pivoting toward higher-margin hardware and software solutions while trimming lower-margin service contracts. That portfolio rebalancing expands profit potential while building a multiyear cushion of committed government work.
Management shares three takeaways on how the strategy is taking shape.
Federal Solutions, the company's defense and intelligence segment, is shifting toward proprietary hardware and software systems that deliver roughly double the profit margins of standard government services. Expanding six core product families helps accelerate enterprise profitability as these higher-margin sales scale.
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