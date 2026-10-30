Parsons: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Parsons veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Parsons in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,62 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at