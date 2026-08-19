Ball Aktie

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WKN: 860408 / ISIN: US0584981064

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19.08.2026 14:10:01

Parsons Corp Sees Insider Buying as George Ball Invests in 20,000 Shares

George L. Ball, Director at Parsons (NYSE:PSN), purchased 20,000 shares of common stock at $47.97 per share on Aug. 7, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($47.97); post-transaction value based on Aug. 07, 2026, market close ($47.55).Parsons is a global provider of mission-critical solutions, positioning it as a significant player in the defense and critical infrastructure services market. The company's dual-segment operating structure enables focused delivery of specialized capabilities to government and infrastructure clients, with particular strength in cybersecurity and intelligence solutions. Despite a one-year share price decline of roughly 40%, Parsons maintains substantial scale and market presence within the highly specialized defense and critical infrastructure services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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