Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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19.08.2026 14:10:01
Parsons Corp Sees Insider Buying as George Ball Invests in 20,000 Shares
George L. Ball, Director at Parsons (NYSE:PSN), purchased 20,000 shares of common stock at $47.97 per share on Aug. 7, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($47.97); post-transaction value based on Aug. 07, 2026, market close ($47.55).Parsons is a global provider of mission-critical solutions, positioning it as a significant player in the defense and critical infrastructure services market. The company's dual-segment operating structure enables focused delivery of specialized capabilities to government and infrastructure clients, with particular strength in cybersecurity and intelligence solutions. Despite a one-year share price decline of roughly 40%, Parsons maintains substantial scale and market presence within the highly specialized defense and critical infrastructure services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Ball Corp.
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17.08.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ball-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.08.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ball von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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20.07.26
|S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Ball präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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13.07.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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06.07.26
|S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Ball Corp.
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