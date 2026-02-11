Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
11.02.2026 12:38:30
Parsons Corporation Announces Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Parsons Corporation (PSN) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $55.58 million, or $0.51 per share. This compares with $54.18 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Parsons Corporation reported adjusted earnings of $81.53 million or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.6% to $1.603 billion from $1.734 billion last year.
Parsons Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.58 Mln. vs. $54.18 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.49 last year. -Revenue: $1.603 Bln vs. $1.734 Bln last year.
