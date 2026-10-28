Parsons Corporation Bottom Line Declines In Q3

(RTTNews) - Parsons Corporation (PSN) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $54.15 million, or $0.51 per share. This compares with $64.12 million, or $0.59 per share, last year.

Excluding items, Parsons Corporation reported adjusted earnings of $94.92 million or $0.89 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.8% to $1.650 billion from $1.621 billion last year.

Parsons Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $54.15 Mln. vs. $64.12 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.59 last year. -Revenue: $1.650 Bln vs. $1.621 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 6.25 B To $ 6.45 B