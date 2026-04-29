Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
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29.04.2026 12:38:27
Parsons Corporation Q1 Income Drops
(RTTNews) - Parsons Corporation (PSN) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $52.93 million, or $0.49 per share. This compares with $66.20 million, or $0.60 per share, last year.
Excluding items, Parsons Corporation reported adjusted earnings of $85.63 million or $0.79 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.1% to $1.491 billion from $1.554 billion last year.
Parsons Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.93 Mln. vs. $66.20 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.60 last year. -Revenue: $1.491 Bln vs. $1.554 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 6.500 M To $ 6.800 M
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