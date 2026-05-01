Parsons: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Parsons hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,600 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 1,49 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parsons 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at