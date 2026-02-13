Parsons stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parsons hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,60 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Parsons im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,36 Milliarden USD im Vergleich zu 6,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at