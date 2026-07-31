Parsons: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Parsons hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at