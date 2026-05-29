Parth Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Parth Industries präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Parth Industries im vergangenen Quartal 5,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Parth Industries 3,8 Millionen INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 INR, nach 0,220 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Parth Industries 5,28 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 80,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 27,61 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at