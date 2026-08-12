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12.08.2026 06:31:29
Parth Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Parth Industries stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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