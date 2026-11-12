Partner Agent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Partner Agent lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,320 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,27 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Partner Agent 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at