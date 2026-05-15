Partner Agent öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Partner Agent hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -5,03 JPY. Ein Jahr zuvor waren -27,380 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,60 Milliarden JPY, gegenüber 1,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,46 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -7,370 JPY. Im Vorjahr waren -32,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Partner Agent 5,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at